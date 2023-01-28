Ankara'da gençler, genel kültürlerini konuşturacak

ANKA'da yer alan habere göre, Genel kültür, Türkçe, matematik, fen bilgisi, tarih ve coğrafya kategorilerinde düzenlenecek yarışmada, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bilgilerini yarıştıracak. Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecek, birinci olan takım ise tablet ile ödüllendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak ve gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla “Başkent Dâhilerini Arıyor” sloganıyla bilgi yarışması düzenleyecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri'ne üye gençleri, 'Aile Yaşam Merkezileri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması'nda bir araya getiriyor. Yarışma kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfa giden öğrenciler; genel kültür, Türkçe, matematik, fen bilgisi, tarih ve coğrafya kategorilerinde bilgilerini yarıştıracaklar.

KAZANAN TAKIMA TABLET

4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 13.00’te Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek bilgi yarışmasına katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecek, yarışmayı kazanan takım üyeleri ise tabletle ödüllendirilecek.