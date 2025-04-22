Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi.
Lyrid meteor yağmuru, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’ndan gelen kalıntılarla her Nisan’da parlar. 22-23 Nisan’da zirve yapan bu gök şöleni, Lyra’dan saatte 10-20 meteor sunar.
LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve Dünya’nın, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın (C/1861 G1) bıraktığı toz ve kalıntı bulutundan geçtiği sırada görülen bir gök olayıdır.
Bu kalıntılar atmosfere girerek yanar ve gökyüzünde parlak çizgiler (meteorlar) oluşturur.
Adını, meteorların genellikle Lyra (Çıngıraklı Yılan) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır.
LYRİD METEOR YAĞMURUNUN ÖZELLİKLERİ
Hız: Meteorlar saatte yaklaşık 49 km (30 mil) hızla hareket eder, bu da onları orta hızlı meteorlar yapar.
Parlaklık: Genellikle parlak meteorlar üretir; bazıları “ateş topu” olarak bilinen çok parlak patlamalar oluşturabilir.
Sıklık: Saatte 10-20 meteor gözlemlenebilir, ancak nadir durumlarda (örneğin, 1982’de) saatte 100 meteora kadar çıkabilir.
Radyan: Lyra takımyıldızındaki Vega yıldızına yakın bir noktadan yayılır.
İzlenme Koşulları: Ay ışığının az olduğu gecelerde, özellikle yeni ay civarında daha iyi gözlemlenir. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler idealdir.
Tarihsel Önem: Lyridler, MÖ 687’den beri kaydedilen en eski meteor yağmurlarından biridir.
LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
Tarih: Genellikle 16-25 Nisan tarihleri arasında aktif olur.
Tepe Noktası: En yoğun meteor aktivitesi, 22-23 Nisan gecelerinde gerçekleşir. 2025’te tepe noktası 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece bekleniyor.
En İyi Zaman: Gece yarısından şafak öncesine kadar, özellikle sabaha karşı saatlerde, Lyra takımyıldızının gökyüzünde yüksek olduğu zamanlarda.
2025 Koşulları: 2025’te Ay’ın evresi (örneğin, hilal veya dolunay) gözlem koşullarını etkileyebilir. Yeni ay civarında olursa, meteorlar daha net görünecektir.