Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü

Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü
Düzenleme: Kaynak: AA

Ankara Kızılcahamam’daki Karagöl Jeositi’nde büyüledi. Nisan’ın gökyüzü şöleni, doğaseverleri ve gökbilim tutkunlarını bir araya getirdi. Gökyüzünde parlak meteorlar izleyenleri hayran bıraktı.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 1

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi'nde ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 2

Lyrid meteor yağmuru, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’ndan gelen kalıntılarla her Nisan’da parlar. 22-23 Nisan’da zirve yapan bu gök şöleni, Lyra’dan saatte 10-20 meteor sunar.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 3

LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve Dünya’nın, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın (C/1861 G1) bıraktığı toz ve kalıntı bulutundan geçtiği sırada görülen bir gök olayıdır.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 4

Bu kalıntılar atmosfere girerek yanar ve gökyüzünde parlak çizgiler (meteorlar) oluşturur.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 5

Adını, meteorların genellikle Lyra (Çıngıraklı Yılan) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 6

LYRİD METEOR YAĞMURUNUN ÖZELLİKLERİ

Hız: Meteorlar saatte yaklaşık 49 km (30 mil) hızla hareket eder, bu da onları orta hızlı meteorlar yapar.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 7

Parlaklık: Genellikle parlak meteorlar üretir; bazıları “ateş topu” olarak bilinen çok parlak patlamalar oluşturabilir.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 8

Sıklık: Saatte 10-20 meteor gözlemlenebilir, ancak nadir durumlarda (örneğin, 1982’de) saatte 100 meteora kadar çıkabilir.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 9

Radyan: Lyra takımyıldızındaki Vega yıldızına yakın bir noktadan yayılır.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 10

İzlenme Koşulları: Ay ışığının az olduğu gecelerde, özellikle yeni ay civarında daha iyi gözlemlenir. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler idealdir.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 11

Tarihsel Önem: Lyridler, MÖ 687’den beri kaydedilen en eski meteor yağmurlarından biridir.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 12

LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Tarih: Genellikle 16-25 Nisan tarihleri arasında aktif olur.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 13

Tepe Noktası: En yoğun meteor aktivitesi, 22-23 Nisan gecelerinde gerçekleşir. 2025’te tepe noktası 22 Nisan’ı 23 Nisan’a bağlayan gece bekleniyor.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 14

En İyi Zaman: Gece yarısından şafak öncesine kadar, özellikle sabaha karşı saatlerde, Lyra takımyıldızının gökyüzünde yüksek olduğu zamanlarda.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 15

2025 Koşulları: 2025’te Ay’ın evresi (örneğin, hilal veya dolunay) gözlem koşullarını etkileyebilir. Yeni ay civarında olursa, meteorlar daha net görünecektir.

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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 16
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 17
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 18
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 19
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 20
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 21
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 22
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 23
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 24
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 25
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 26
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 27
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 28
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 29
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 30
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 31
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 32
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 33
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 34
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Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü 35
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