Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü

LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve Dünya’nın, Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın (C/1861 G1) bıraktığı toz ve kalıntı bulutundan geçtiği sırada görülen bir gök olayıdır.