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Ankara'da MEB'e yürümek isterken gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası eyleminde gözaltına alınan 7 öğretmen serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 19:59
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Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Ankara'da MEB'e yürümek isterken gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı
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Ankara'da taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine polis müdahale etmiş ve 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Öğretmenlere biber gazıyla müdahale eden polis 9 kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlar içerisinde 7 öğretmenin yanı sıra 2 avukatın da bulunduğu daha sonra anlaşılmıştı. Gözaltına alınan 2 avukat kısa süre içerisinde salıverilirken, gözaltındaki 7 öğretmen ise akşam 18.00 sıralarında serbest bırakıldılar.

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