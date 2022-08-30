Ankara'da MEB'e yürümek isterken gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Ankara'da taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine polis müdahale etmiş ve 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Öğretmenlere biber gazıyla müdahale eden polis 9 kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlar içerisinde 7 öğretmenin yanı sıra 2 avukatın da bulunduğu daha sonra anlaşılmıştı. Gözaltına alınan 2 avukat kısa süre içerisinde salıverilirken, gözaltındaki 7 öğretmen ise akşam 18.00 sıralarında serbest bırakıldılar.