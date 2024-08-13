Ankara'da güpegündüz araç kurşunlandı

Silahlı saldırı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı.

İddialara göre, eli silahlı bir kişi, hareket halindeki 34 BTV 737 plakalı araç sürücüsünü nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kurşun yağmuruna tuttu.

Daha sonra kurşunlarının bittiğini fark eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı saldırıda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.