Ankara'da güpegündüz araç kurşunlandı

Kaynak: İHA
Ankara'da güpegündüz araç kurşunlandı

Ankara'nın Dikmen ilçesinde bir kişi, seyir halindeki araca henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı.

İddialara göre, eli silahlı bir kişi, hareket halindeki 34 BTV 737 plakalı araç sürücüsünü nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kurşun yağmuruna tuttu.

aw266689-02.jpgDaha sonra kurşunlarının bittiğini fark eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı saldırıda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

aw266689-03.jpg

Son Haberler
Zenit yeni transferini duyurdu Spor
Zenit yeni transferini duyurdu
Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu Ekonomi
Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu
TFF Arda Turan'a acımadı Spor
TFF Arda Turan'a acımadı
Isparta’da epilepsi krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti Yerel Haberler
Isparta’da epilepsi krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti
Polonya, ABD'den 10 milyar dolarlık Apache helikopteri satın alacak Dünya
Polonya, ABD'den 10 milyar dolarlık Apache helikopteri satın alacak
Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu Gündem
Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu
Türkiye'nin en dindar illeri belli oldu. Zirvede yer alan şehir herkesi şaşırtacak Gündem
Türkiye'nin en dindar illeri belli oldu. Zirvede yer alan şehir herkesi şaşırtacak