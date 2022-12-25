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Ankara'da bu yollar kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 87'nci Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla 25 Aralık Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 07:58
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 87'nci Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 14.10'da başlayacak koşudan 15 dakika önce bazı yolların trafiğe kapatılacağı vurgulanarak, "27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ile ilgili olarak 25 Aralık 2022 günü saat 14.10'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak Tren Garı önünde sona erecek olan 87'nci Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı programda; Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Tandoğan Meydanı, Ulaştırma Kavşağı, Ankara Garı, güzergahındaki başlangıç/varış noktaları ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

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