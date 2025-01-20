Ankara’da herkes bu kulisi konuşuyor… CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası CHP'de PM ve MYK üyeleriyle yapılan toplantında içeride konuşanlar belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının derhal açıklanması görüşünün toplantıda konuşulduğu belirtildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması gündemde yer edinmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonun ardından PM ve MYK üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da konuşulduğu öne sürüldü.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ SÖYLENTİLERİ…

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberinde yer alan iddiada, asıl hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtildi. Vakit geçirilmeden kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi görüşü ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı da gündeme gelirken, Özgür Özel, “Önce parti programını ve yöntemini daha sonra adayımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.