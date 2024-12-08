Ankara'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 6 hırsızlık şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, kentte yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili özel analiz ekibi kurdu. Elde edilen güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Eş zamanlı operasyonla şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden, hakkında 43 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., evde gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Ankara'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

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