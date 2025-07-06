Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesine bağlı Babayakup Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı araç ile Babayakup istikametine seyir halindeki 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı (32) hayatını kaybederken, yaralanan 2'si ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Semiye Çarıkçı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.