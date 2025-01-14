Ankara'da iki otobüs ile iki minibüs birbirine girdi: Onlarca yaralı var

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikisi otobüs, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hayati Yüksel yönetimindeki 06 DMV 565 plakalı otobüs, kendisi ile aynı firmaya işçi taşıyan Gökhan Karataşoğlu idaresindeki 34 KTP 53 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hızlanan otobüs yolcu indirmek için kenara yaklaşan Muzaffer Arıcı yönetimindeki 06 CDV 19 dolmuşa ve onun yanından geçen Mahmut Yılmaz idaresindeki 06 CGH 76 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.