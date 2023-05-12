Ankara'da iki TIR kafa kafaya böyle çarpıştı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya böyle çarpıştı. Kaza anı bir başka aracın kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ankara'da iki TIR kafa kafaya böyle çarpıştı

Ankara'da 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada. Kaza, sabah saatlerinde Sincan'da Zir Vadi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AJT 21 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde iki TIR'ın virajda kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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