Ankara'da İmamoğlu ablukası! Birçok yol kapatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına Türkiye'nin farklı bölgelerinden tepkiler gelirken, Dün akşam saatlerinde ÖDTÜ öğrencileri, yapılan gözaltı kararına tepki için toplanıp Adalet Sarayı'na yürüyecekleri esnada polis ekipleri tarafından durdurulmuştu.

Ego Genel Müdürlüğü, bugün de benzer bir olayın yaşanmaması adına ODTÜ'ye gidecek yolların kapatıldığını açıkladı.

"ODTÜ'YE GİDECEK YOLLAR KAPATILDI"

Ego Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince;

•Saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak

•Saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak

•Saat 18.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek

•Saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır."