Ankara'da İmamoğlu destekçilerine TOMA ile müdahale

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

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Türkiye'nin dört bir yanında süren protestolar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de de devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin katıldığı eylemlerde polis gözaltı işlemleri yaparken toplanan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ediyor.

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Bu akşam saatlerinde de Ankara'da yine eylemcilerin üzerine tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi sıkılarak müdahale edildi.

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