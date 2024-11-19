Ankara’da inşaattan düşen işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ankara’da inşaattan düşen işçisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir işçi çalıştığı işyerinin inşaatının 2’inci katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümit Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye Mehmet Aldaş (58), çalıştığı inşaatın 2'nci katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aldaş, vücudunun çeşitli yerlerindeki kırıklar ve iç kanama ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekibi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’da inşaattan düşen işçisi hayatını kaybetti

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