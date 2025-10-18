YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde 1 milyon TL değerinde bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama İl Jandarma Komutanlığı tarafından geldi. Yapılan açıklamada Yenimahalle'de bozuk gıda üretim ve satış yapan bir iş yeri tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 200 kilogram bozuk ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ekipler, bozuk etleri imha etti.