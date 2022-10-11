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Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün ticari araçla çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:29
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Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Ankara'da işçi servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var
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Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi D140 karayolu Oğuzkent mevkiinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı. Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı kavşaktaki kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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