Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1'i aranıyor.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.

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