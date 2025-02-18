Ankara'da kabus devam ediyor... 57 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da sahte içki sebebiyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

SAYI 57'YE ÇIKTI

Ankara’da sahte içki nedeniyle dün 54 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bugün ise 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle sayı 57'ye çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları ile koordineli olarak, “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlarından geniş kapsamlı soruşturmalar başlatmıştı. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 28 kişi tutuklanırken, kaçak içki üretimi ve satışıyla bağlantılı olduğu düşünülen 25 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz bırakılmıştı.

SAHTE İÇKİ NEDEN ÖLDÜRÜYOR?

Metil alkol (metanol), endüstride kullanılan ve insan tüketimi için uygun olmayan bir alkol türü olarak biliniyor. Genellikle antifriz, boya çözücü ve temizlik ürünlerinde yer alıyor. Sahte içki üretiminde maliyeti düşürmek amacıyla kullanılan metil alkol, insan vücudunda toksik bileşiklere dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Körlüğe, organ yetmezliğine ve ölüme kadar yol açabiliyor.

SAHTE İÇKİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İçki şişelerindeki barkod ve etiketler de sahte olup olmadığına dair bilgiler sunuyor. GİB’in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığ anlaşılıyor. Bir de piyasadaki fiyatının çok altında ise içkinin sahte olduğu anlaşılabilir.