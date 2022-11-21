Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 17 gözaltı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14-20 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 560 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 207 bin 100 dolu makaron, 2 bin 446 elektronik/muhtelif eşya, 1395 cinsel içerikli ürün, 1360 puro, 1070 paket kaçak sigara, 168 bandrol, 131 litre sahte içki, 92 tarihi eser/sikke, 68 kilogram tütün ve 12 cep telefonu ile bir sigara sarma makinesi ele geçirildi.