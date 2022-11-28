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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 22 kişinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:19
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 22 şüpheli gözaltına alındı
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Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 206 bin dolu makaron, 130 bin boş makaron, 2 bin 353 paket kaçak sigara, 1973 cinsel içerikli ürün, 954 bandrol, 767 tıbbi ilaç, 518 litre sahte alkollü içki, 347 elektronik/muhtelif eşya, 296 puro, 32 kilogram tütün, 2 cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve bir hava kompresörü ele geçirildi. (AA)

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