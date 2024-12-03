Ankara'da kadın işletmecinin restoranına sopalı saldırı: 2 yaralı. O anlar kameralara yansıdı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gözde G.'nin yeni açtığı restoranda meydana geldi.

Gözde G.'nin eski çalıştığı restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi, iş yerinde misafir olarak bulunan Burak Ö. ile çalışanlardan Serdal Ç.'yi sopa ve sandalyelerle darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Gözde G. de polise şikayette bulundu.

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"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Gözde G., saldırıyı daha önce çalıştığı restoranın sahibinin gerçekleştirdiğini ileri sürerek, "Orada garson olarak işe başlamıştım. Müşterilerle aynı masaya oturtmaya çalıştılar. Bu işi yapamayacağımı anladım. Çalıştığım günün parasını isteyip, işe devam etmeyeceğimi söyledim. Beni tehdit ettiler. Sadece bir gün çalıştığım için paramı vermeyeceklerini söylediler. 7 bin lira alacağım vardı. Ardından dükkanımı basmışlar. İçerideki arkadaşlarımı dövmüşler. Sonra beni arayıp, 'Dükkanına git ve oradakilerin haline bak, sana artık huzur yok' dediler. Dükkanımdan çıkmamı istiyorlar. Hepsinden şikayetçi oldum" dedi.