Ankara’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara’da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 2 kişinin bir kafeye düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Bucak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bucak Caddesi üzerinde bulunan kafenin önüne araçla gelen 2 kişi yanlarında getirdikleri silahla kafeye doğru ateş etmeye başladı.

KAFE SAHİBİNİN ARACINI DA TARADILAR

Silah seslerini duyan kafe müşterileri ve çalışanları yere yattı. Rastgele ateş eden şüpheliler kafe sahibinin aracını da taradılar. Silah seslerini duyan kafe sahibinin oğlu kafeye doğru koştuğu esnada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmaları başlattı.

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