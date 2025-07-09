Ankara’da kahreden kaza! Kızının mezuniyetinden dönen baba hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ankara’da kahreden kaza! Kızının mezuniyetinden dönen baba hayatını kaybetti!

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde ters yönden gelen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kızının mezuniyetinden döndüğü iddia edilen otomobildeki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 01.20 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkii Çokören Köprüsü'nde meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan N.Ş. kontrolündeki 07 NST 46 plakalı minibüs ters yönden gelen S.G. kontrolündeki 34 BJG 59 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Ankara’da kahreden kaza! Kızının mezuniyetinden dönen baba hayatını kaybetti!

Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kazaya ilk müdahaleyi yapıp durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara’da kahreden kaza! Kızının mezuniyetinden dönen baba hayatını kaybetti!​​​​​​​

Kızının mezuniyetinden döndüğü iddia edilen otomobil sürücüsü S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü N.Ş. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da kahreden kaza! Kızının mezuniyetinden dönen baba hayatını kaybetti!​​​​​​​

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