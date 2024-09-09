Ankara’da kahvaltıya davet eden kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı esnasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olduğu yerde yere yığılarak hayatını kaybetti. Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, öldürülen Cemil Cesur’u sokakta gördüğünü, dün damadını kahvaltıya davet ettiğini, sonrasında aralarında bir sorun yaşandığını söyledi. Yıldız, “Sabah site görevlisi damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" ifadelerini kullandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ertürk'ün sorgusu devam ediyor.