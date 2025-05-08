Ankara’da kan donduran olay! İlk mermiyi eşine son mermiyi kendine sıktı

Olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Zekai Mallı, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 65 yaşındaki eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurdu.

Zekai Mallı daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cesetleriyle karşılaştı. Çiftin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, olay sonrası eve gelen aile yakınları, üzerinde kan lekesi bulunan koltukları çöpe bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.