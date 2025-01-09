Ankara'da kanalizasyon inşaatında göçük: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta, inşaatı tamamlanan binanın önünde meydana geldi.

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Özel firma tarafından binaya kanalizasyon bağlantısı için yapılan kazı sırasında göçük oldu. 2 işçi göçük altında kaldı.

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İnşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, göçükte kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlattı.

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Yapılan çalışmalarda işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesinde 9 Ocak 2025 günü saat: 11.20 sıralarında kazı çalışması esnasında, Sinan Yaman (Çorum 1984) ve İzzet Keskin (Polatlı 1999) isimli çalışanlar, meydana gelen göçük altında kalmıştır. Teknik ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışması neticesinde her iki vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup; konuyla ilgili adlî ve idarî soruşturma sürdürülmektedir" denildi.

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