Ankara’da kardeş cinayeti: Ağabeyini öldürüp intihar etti

Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Anne Selvi Aksu’nun çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kardeşin de öldüğünü tespit etti.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, akşam saatlerinde Osman Temiz Mahallesi 1024’üncü sokakta meydana geldi. Aile mensuplarına ait bazı semtlerde fırınları bulunan kardeşler Ahmet Yusuf Aksu ve Mehmet Kürşat Aksu, evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet Yusuf Aksu, mutfakta ağabeyine tabancayla 7 el ateş etti. Sonra da banyoya gidip kendini vurdu.

Cenazeler morga kaldırıldı

Anne Selvi Aksu, eve geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat’ı mutfakta kanlar içinde buldu. Çığlık atarak yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde iki kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun süredir birbirlerine küs oldukları öğrenilen kardeşlerin cenazeleri, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından morga götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kardeşler arasındaki tartışmanın neden çıktığı ve silahın nereden temin edildiği araştırılıyor.