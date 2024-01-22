Ankara'da karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı. Metrelerce savruldu

Ankara'nın 13 Eylül Caddesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Gülhan K., birden yolun karşısına doğru koşmaya başladı. O esnada cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari bir araç, Gülhan K.'ya hızla çarptı. Gülhan K., çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Gülhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Gülhan K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazanı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.