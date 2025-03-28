Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da iki otomobilin çarpıştı. Korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw422066-01.jpg

aw422066-04.jpg

Son Haberler
Çakmakla gaspa 15 Yıl: Taksici şoke oldu
Çakmakla gaspa 15 Yıl: Taksici şoke oldu
5 saniye arayla 2 araç çarptı
5 saniye arayla 2 araç çarptı
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!
Hollywood yıldızı Megan Fox dördüncü kez anne oldu!
CHP'den AYM'ye başvuru! 7539 sayılı kanunun iptali istendi
CHP'den AYM'ye başvuru! 7539 sayılı kanunun iptali istendi
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri