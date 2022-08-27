Kazada vefat eden polis memuru ve eşinin cenazesi defnedildi

Merkeze bağlı Aşağı Madenli köyü meydanında düzenlenen törene, çiftin kızları İkbal ve İclal Yeşilırmak ile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yıldırım Saygılı ve vatandaşlar katıldı.

Öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası Orhan Yeşilırmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu polisler, eşinin tabutunu ise yakınları aile kabristanlığına kadar taşıdı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş da Orhan Yeşilırmak'ın tabutuna bir süre omuz verdi.

Yeşilırmak çiftinin cenazeleri dualar eşliğinde defnedildi.

Ankara'da İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen Yeşilırmak çiftine çarpmıştı. Yeşilırmak çifti kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.