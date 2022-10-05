5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kıskanç koca dehşeti! 37 yaş küçük eşini öldürüp, polise teslim oldu

Kıskanç koca dehşeti! 37 yaş küçük eşini öldürüp, polise teslim oldu

Ankara'da 77 yaşındaki Muzzafer Çorap (77), kıskançlık yüzünden tartıştığı 37 yaş küçük eşi Dilek Çorap'ı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:47
Takip Et

Ankara'da kıskançlık cinayeti. 77 yaşındaki Muzzafer Çorap tartıştığı 37 yaş küçük eşi Dilek Çorap'ı tabanca ile vurarak öldürdük sonra polise teslim oldu

Kıskanç koca dehşeti! 37 yaş küçük eşini öldürüp, polise teslim oldu
+
Aa
-

Olay, sabaha karşı Etimesgut ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Çorap, kıskançlık nedeniyle eşi Dilek Çorap ile tartışmaya başladı. Muzaffer Çorap, tartışma sırasında kendisine saldırdığını ileri sürdüğü eşi Dilek Çorap'a tabanca ile 7 el ateş etti. Ardından polisi arayan Çorap, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi. Muzaffer Çorap, polis tarafından gözaltına alındı. Dilek Çorap'ın cesedi de evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muzaffer Çorap, ilk ifadesinde eşi ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, bu sırada kendine hakaret ettiğini ve saldırdığını, bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
3
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
4
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
5
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
6
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Yaşlı teyzeyi dinleyince yüreğiniz titreyecek: 240 lira elektrik faturasını görünce intihar etmek istedim hasta çocuğuma acıdım edemedim
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
7
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İETT açıklama yaptı
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Yapay Zeka Sivas Devlet Tiyatrosu'nda
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
﻿Belçika'daki Türk fırıncılar enerji krizinden etkilendi. Kepenk kapama az bir mesafe kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.