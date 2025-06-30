Ankara’da 'kız isteme' kavgası! Bir polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, akrabası için gittiği kız isteme görüşmesi sırasında yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Polis memurunun olayın yaşandığı gün izinli olduğu öğrenildi.

Aktarılan bilgilere göre olay, saat 23.00 saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi, Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Olay gününde izinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.’nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu.

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Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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