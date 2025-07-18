Ankara'da Kolombiya’nın bağımsızlığı kutlandı

Çankaya’daki Kolombiya Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño ev sahipliği yaptı. Törende Dışişleri Bakanlığı adına Latin Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin’in yanı sıra Cibuti, El Salvador, Filistin, İran, Peru, Venezuela, Şili, Brezilya, Panama, Meksika ve Fas başta olmak üzere çok sayıda ülkenin dış misyon temsilcileri yer aldı.

Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Büyükelçi Riaño, Türkiye ile Kolombiya diplomatik ilişkilerin 67’nci yılı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerimiz güçlü bir ikili gündeme sahip ve son dönemde üst düzey ziyaretlerle daha da derinleşti. Antalya, Kapadokya ve İstanbul’daki fahri konsolosluklarımız ile büyükelçiliğimiz bünyesinde açılan polis ataşeliği, iş birliğimizin kurumsal boyutunu güçlendiriyor" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü’nün Kolombiya’ya gerçekleştirdiği ziyaretlere değinen Riaño, “Bu temaslar stratejik ortaklık vizyonumuzun somut yansımalarıdır” dedi. Büyükelçi, barışın evrensel bir değer olduğunu vurgularken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel ölçekte barış için çaba verdiğini söyledi.

Kolombiya’nın 20 Temmuz 1810 tarihinde ilan ettiği bağımsızlık, Latin Amerika’daki sömürge karşıtı hareketlerin de başlangıcı kabul ediliyor. Her yıl 20 Temmuz, Kolombiya’da ve yurtdışındaki Kolombiya diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayram olarak anılıyor.