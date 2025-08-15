Ankara'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, Saraycık Rampası'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Kazanın ardından bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, yıllardır çözülemeyen yol sorununa tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Muhtar Yurdakul, "Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.
Bölge sakinleri de Saraycık Rampası'nda yaşanan kazaların önlenmesi için acil tedbir alınmasını istedi.

