﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

Kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı, İskitler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobil de savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savrulurken şoför ve yanındaki yolcu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi çıkardı.

Diğer otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 1’i ağır olan 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, yola savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen genç yaştaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.