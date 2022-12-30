Kontrolden çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamil Uslu idaresindeki 06 BGT 39 plakalı hafif ticari araç, Beypazarı- Ayaş kara yolunun 14. kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak çam ağacına çarptı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cesedi, hastane morguna gönderildi.

Uslu'nun pazarcı olduğu ve Ayaş'ta kurulan pazardan Beypazarı'na dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. (AA)