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Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu

Ankara'da 8 köpek ölü bulundu. Bölgedeki hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen HayKonfed üyeleri, zehirlendikleri düşünülen köpekler için bölgede inceleme yaptı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Hayvanları zehirlemek canilik. Bu tarz vakaların yaşanmasını engellemek için gerekli olan cezaların uygulanması lazım" dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 01:28
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Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu

Ankara'da köpek katliamı: 8 tanesi cansız bulundu
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Ankara'nın Mamak ilçesinin Gökçeyurt Mahallesi'nde 8 köpek ölü bulundu. Bölgedeki hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen HayKonfed üyeleri, zehirlendikleri düşünülen köpekler için bölgede inceleme yaptı.

'HAYVANLARI ZEHİRLEMEK CANİLİK'

Olay yerindeki arama faaliyetlerine katılan HayKonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bu hayvanlar sokakta yaşamasın diyorlar, burası dağ başı yakınlarda yerleşim yeri bile yok. Dağdaki hayvanları bile zehirleyen insanlarla yüz yüzeyiz. Köpeklerden yana bir şikayetiniz varsa onları besleyenler ile iletişime geçin. Hayvanları zehirlemek canilik. Bu tarz vakaların yaşanmasını engellemek için gerekli olan cezaların uygulanması lazım. Sokaktaki hayvanları toplayıp, dağ başlarına atıyorsunuz ama bu hayvanların dağ başlarında da yaşamasına izin vermiyorsunuz. Dünya sadece bizim mi?" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri düzenli olarak besleyen hayvansever Asiye Gökkuş, "Bu bölgede 40'ın üzerinde köpek vardı. Bugün beslemek için geldiğimizde sadece 3 köpek bulabildik. Şüphelendik. Bir köpeği yolda bulduk ve araç çarpmış olabileceğini düşündük. Etrafı aramaya başladığımızda maalesef zehirlendiklerini fark ettik. Üzgünüz, düne kadar burada koşup oynayan hayvanların kime ne zararı vardı? Dağ başında huzur yok, mahallede huzur yok, söyleyecek hiçbir şey yok. Sorumluların bulunup hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" açıklamalarında bulundu. (DHA)

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