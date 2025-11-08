Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

1'İ BEBEK ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar sonrası olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.