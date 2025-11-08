Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

Ankara’da korkunç kaza. Bir aile yok oldu! - Resim : 1

1'İ BEBEK ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar sonrası olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Ankara’da korkunç kaza. Bir aile yok oldu! - Resim : 2

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.