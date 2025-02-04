Ankara'da korkunç kaza! EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara Akyurt!taki Çankırı Bulvarı'nda yer alan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. İlk gelen bilgilere göre yaralılar var.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Kaza neticesinde yaralıların olduğu ve bölgede trafik yoğunluğunun oluştuğu öğrenildi.

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Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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