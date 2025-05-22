Ankara'da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: DHA
Ankara'da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi Sultan Y. (14), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi Sultan Y. (14), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Sultan Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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