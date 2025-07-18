Ankara'da korkunç olay! 4 çocuğu istismar etti, birinin cinsel organını kopardı

Ankara’nın Sincan ilçesinde1 0 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda iddialara göre, görme engelli olduğu belirtilen Evren Demirci aynı mahallede oturduğu, yaşları 9,10,11 arasında değişen 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Demirci, 4 erkek çocuğun yanına gelerek "Benim kömürlükte işim var, yardım edin, Size şeker vereceğim" diyerek çocuklardan yardım istedi.

4 çocuk Demirci'nin kömürlüğe inmesine yardımcı oldu. Demirci, çocuklara kömürlükte istismarda bulunmaya çalışınca çocuklar kömürlükten kaçmaya çalıştı ama içlerinden birinin ayağı takılınca yere düştü. Demirci'nin düşen çocuğunun cinsel organını ısırarak kopardığı iddia edildi.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Demirci'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Demirci'ye, çocuk H.A.’ya karşı işlediği suçlardan 27 yıl 6 ay, A.K.’ye karşı işlediği suçlardan 28 yıl 3 ay, Ö.M.B.’ye karşı işlediği suçlardan 9 yıl ve A.G.’ye yönelik işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezası verildi.

Demirci’ye toplamda 84 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE ÇOCUK İSTİSMARINDAN CEZA ALMIŞ

Demirci'nin 2016 yılında da 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu benzer şekilde istismar ettiği, bu davadan da daha önce ceza aldığı ortaya çıktı.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE'

Davanın geçen yıl görülen duruşmasında mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’tan rapor talep etmiş, Adli Tıp, Demirci’nin cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair 28 Ağustos 2024 tarihli raporu mahkemeye sunmuştu.