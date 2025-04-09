Ankara’da korkunç olay: Müezzin göğsünden bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’da korkunç olay: Müezzin göğsünden bıçaklandı

Ankara Sincan’da 27 yaşındaki müezzin M.S, namaz için camiye giderken yolda O.T, isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden S, yardım istedi. Müezzin S, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak'ta meydana geldi. Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan Mücahid Sadan, evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı. Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sadan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sadan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan Orhan T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara’da korkunç olay: Müezzin göğsünden bıçaklandı

Ankara’da korkunç olay: Müezzin göğsünden bıçaklandı

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