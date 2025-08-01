Ankara’da korkutan baca yangını!

Kaynak: İHA
Ankara’da korkutan baca yangını!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir binanın bacası alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Akyurt Belediyesi'ne ait su tankeri de yangına müdahale etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Akyurt Kaymakamı Hamit Genç yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcıları Sinan Yurt ve Nadi Tiryaki de olay yerine gelirken, Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ise olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip etti.

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