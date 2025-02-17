Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, deprem saat 13.20'de meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 11 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise merkez üssü Etimesgut olan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 17, 2025
ETIMESGUT (ANKARA) https://t.co/pbR5PdkYtX
17.02.2025, 13:20:00 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli