Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, deprem saat 13.20'de meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 11 kilometre olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise merkez üssü Etimesgut olan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.