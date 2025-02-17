Ankara'da korkutan deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, deprem saat 13.20'de meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 11 kilometre olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise merkez üssü Etimesgut olan depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

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