Ankara'da korkutan yangın! 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Yangının, Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak’ın yaşadığı dairede, elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi. Dairedeki yangını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MAHSUR KALANLAR VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Alevlerin arasında mahsur kalan Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve komşularının yardımıyla yanan daireden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

DUMANDAN ETKİLENEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın esnasında dumandan etkilenen Çakmak çifti, Fatma Fitnat Atalay ve yardım için daireye giren 6 komşu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN ANINDA OLAYI GÖREN KOMŞU ŞAHIS: “TEYZEYİ SIRTIMA ALIP İNDİRDİM”

Alevlerin arasında mahsur kalan Çakmak çifti ile Fatma Fitnat Atalay’ın tahliye çalışmalarına yardımcı olan komşu Cem Meral, "Bir bayan çığlık atarak dışarı çıktı. Hemen yukarı çıktım. Yangın başlamıştı. Yukarıda bir yaşlı teyze ve karı-koca vardı. Yaşlı teyzeyi sırtıma alıp indirmek istedim, panik oldu teyze. Ben de yukarıda bulunan başka bir arkadaşı sırtıma alıp indirdim" şeklinde konuştu.