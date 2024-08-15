Ankara'da kritik diplomatik buluşma

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Ankara'da kritik diplomatik buluşma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" denildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Irak heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında, Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı da Dışişleri Bakanı Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlığında Ankara'da düzenlenecek.

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