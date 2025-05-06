Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün 18.00'de görüşeceği bildirildi. Bu görüşme Bahçeli'nin hastane çıkışı Erdoğan ile ilk buluşması olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.

Buluşma, Bahçeli'nin hastane çıkışı Erdoğan ile ilk görüşmesi olacak.

MHP lideri Bahçeli, yaşadığı rahatsızlık sonucu 4 Şubat'ta kalp operasyonu geçirmişti. Erdoğan, Bahçeli'ye operasyon sonrası ziyaret etmişti.

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