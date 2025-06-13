Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ankara'da da hareketli saatler yaşanıyor.

KRİTİK ZİRVE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiler.

Saat 14:30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı.

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirilen güvenlik zirvesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, "Ülkemizi ilgilendiren tüm olası senaryolara göre gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini belirten Fidan, ilgili tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin sadece iç güvenliği için değil, bölgesel istikrar için de aktif diplomasi yürüttüğünü belirten Fidan, "İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi birçok ülkeyle yakın temas hâlindeyiz" dedi.

Bakan Fidan ayrıca, İsrail'in son dönemde Gazze, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran'a yönelik saldırılarla bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirterek, Tel Aviv yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. "Bölgemizde artan gerginlik, Gazze'deki insanlık dramının üzerini örtmemelidir" diyen Fidan, çözümün diplomasi olduğunu vurgulayarak, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.

İSRAİL İRAN'DA BİRÇOK KENTİ HEDEF ALDI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.