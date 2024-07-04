Ankara'da kritik temas. Özdağ ile Özel bir araya gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da kritik temas. Özdağ ile Özel bir araya gelecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Özdağ ile Özel bir araya gelecek

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özdağ ve Başkanlık Divanı üyeleri, bugün saat 12.00’de, bazı kanun maddelerinde yapılması gereken değişikliklere dair Zafer Partisi'nin önerilerini sunmak ve genel bir politik durum değerlendirmesi yapmak için CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşecekler.

Açıklamada, Zafer Partisi heyetinde yer alacak isimler şu şekilde belirtildi:

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan

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