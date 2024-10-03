Bahçeli Erdoğan'ı 7 dakika ayakta bekledi! Sürpriz buluşma gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Erdoğan, saat 14.00'te, Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

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Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 7 dakika boyunca konutunun kapısında karşıladı.

TOKALAŞMA SONRASI İLK GÖRÜŞME

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle ilk kez tokalaşmıştı..

Bahçeli, bu tokaşlaşma için sorulan bir soruya “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” şeklinde yanıt vermişti.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede, yeni yasama yılında TBMM'nin gündemine gelecek yasal düzenlemeler ile yeni anayasa çalışmalarının ele alınması ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli en son 25 Ağustos'ta Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda görüşmüştü.