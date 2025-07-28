Ankara’da kritik ziyaret: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor!

Kaynak: AA
Ankara’da kritik ziyaret: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 28-29 Temmuz'da Ankara'da resmi temaslarda bulunacağını bildirdi.

Duran, şunları kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin beşinci toplantısı icra edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın' seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Heyetler arasındaki görüşmelerde Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir."

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